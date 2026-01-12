a 50 anni dalla morte di agatha christie riscopriamo la vita e le opere di una scrittrice cult e amatissima che non smette di parlarci di noi e delle nostre paure

A cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie, riscopriamo la vita e le opere di una delle scrittrici più amate e influenti del panorama letterario. Le sue storie, intrise di mistero e introspezione, continuano a parlare di noi e delle nostre paure più profonde. Con oltre 2 miliardi di copie vendute, la sua eredità rimane viva, confermando il suo ruolo di figura fondamentale nella letteratura mondiale.

A mezzo secolo dalla sua scomparsa, avvenuta il 12 gennaio 1976, i libri di Agatha Christie continuano a essere i più letti secondi solo a quelli di Shakespeare e alla Bibbia. Regina incontrastata del giallo, non c’è angolo di mondo che non conosca i suoi personaggi, indimenticabili investigatori per professione o per diletto alle prese con i delitti più intricati. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Leggi anche › Viaggio in Egitto, in crociera sul Nilo come Agatha Christie Con oltre 2 miliardi di copie vendute, traduzioni in più di 100 lingue e adattamenti cinematografici e televisivi sempre nuovi, la Christie non ha mai davvero lasciato la scena e continua a essere un fenomeno editoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

