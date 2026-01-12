50 anni fa la scomparsa di Agatha Christie La più grande giallista di tutti i tempi
Cinquant’anni fa, si è spenta Agatha Christie, considerata una delle più grandi autrici di romanzi gialli. I suoi libri, tradotti in oltre 50 lingue, continuano a essere apprezzati in tutto il mondo e hanno avuto un importante impatto anche nel cinema e in televisione. La sua eredità letteraria rimane un punto di riferimento nel genere giallo e poliziesco.
Mezzo secolo fa la scomparsa Agatha Christie. Forse la più grande giallista di tutti i tempi. I suoi romanzi tradotti in più di 50 lingue hanno ispirato anche cinema e televisione. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
