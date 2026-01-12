50 anni fa la scomparsa di Agatha Christie La più grande giallista di tutti i tempi

Cinquant’anni fa, si è spenta Agatha Christie, considerata una delle più grandi autrici di romanzi gialli. I suoi libri, tradotti in oltre 50 lingue, continuano a essere apprezzati in tutto il mondo e hanno avuto un importante impatto anche nel cinema e in televisione. La sua eredità letteraria rimane un punto di riferimento nel genere giallo e poliziesco.

Agatha Christie Day: le biblioteche di Cagliari celebrerano i 50 anni dalla scomparsa della scrittrice - L'Agatha Christie Day intende rendere omaggio a una figura centrale della letteratura del Novecento, che ha attraversato generazioni e confini culturali, e al tempo stesso vuole valorizzare le ... unionesarda.it

50 ANNI FA SCOMPARIVA LA REGINA DEL GIALLO - Il 12 gennaio saranno passati cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie, romanziera di gialli più amata del mondo ... panorama.it

50 anni fa la scomparsa di Agatha Christie. La più grande giallista di tutti i tempi

