400mila controlli Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza chi rischia

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno pianificando circa 400mila controlli fiscali incrociati, con l’obiettivo di verificare la conformità fiscale dei contribuenti. Tra le misure previste, vi è anche l’accesso ai dati bancari, per garantire una maggiore trasparenza e contrastare l’evasione fiscale. Questi controlli rappresentano un’attività di verifica approfondita che interesserà numerosi contribuenti nel prossimo periodo.

Quasi 400mila controlli fiscali incrociati in arrivo, con la possibilità di accedere anche ai dati bancari dei contribuenti. È questo l'obiettivo del nuovo piano dell' Agenzia delle Entrate, che nel 2026 punta a un cambio di passo nella lotta all'evasione grazie a sistemi digitali sempre più evoluti. Entro la fine dell'anno sono previsti 320mila accertamenti mirati, ai quali si aggiungono 75mila verifiche della Guardia di Finanza, per un totale di 395mila controlli programmati. A rendere possibile questa massiccia operazione è la Sogei, la società informatica del Ministero dell'Economia che gestisce e incrocia oltre 200 banche dati pubbliche, mettendo a confronto conti correnti, spese, redditi e movimentazioni sospette.

