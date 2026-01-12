12 gennaio | la Madonna delle Scuole Pie ferma il terremoto fatto inspiegabile

Da lalucedimaria.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 gennaio, la Madonna delle Scuole Pie ha fermato un terremoto, un evento che ancora oggi suscita stupore. Da secoli, gli abitanti di Frascati si rivolgono a questa venerata figura, confidando nella sua protezione contro le calamità naturali. La fede e la tradizione si intrecciano, rendendo questa data un importante simbolo di speranza e devozione per la comunità locale.

Da secoli gli abitanti di Frascati si affidano alla Madonna delle Scuole Pie, cercando la protezione della Madre di Dio contro i terremoti che colpiscono la zona. Oggi ricorre l’anniversario dell’Incoronazione della Madonna delle scuole Pie. Il quadro un tempo apparteneva a un grande santo come Giuseppe Calasanzio. Adesso è custodito in uno splendido santuario. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

12 gennaio la madonna delle scuole pie ferma il terremoto fatto inspiegabile

© Lalucedimaria.it - 12 gennaio: la Madonna delle Scuole Pie ferma il terremoto, fatto inspiegabile

Leggi anche: La Befana vien di giorno nel chiostro dell'ex Convento delle Scuole Pie

Leggi anche: 29 dicembre, Madonna dei Fiori di Bra: il prodigio dell’inspiegabile fioritura invernale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cuneo, nuovo micronido di Madonna dell’Olmo: lunedì mattina l’inaugurazione; Patty, Madonna e le bambole che non girano; Sanfrè / Domani, lunedì 12 gennaio, il funerale dell’urologo Diego Rosso; Dopo il taglio dei lecci, in via Madonna delle Grazie si riparte con la demolizione dei marciapiedi.

12 gennaio madonna scuole12 gennaio: la Madonna delle Scuole Pie ferma il terremoto, fatto inspiegabile - Un prodigio che sfida la scienza: il 12 gennaio ricordiamo quando la Madonna delle Scuole Pie fermò la forza del terremoto. lalucedimaria.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.