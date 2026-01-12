12 gennaio | la Madonna delle Scuole Pie ferma il terremoto fatto inspiegabile

Il 12 gennaio, la Madonna delle Scuole Pie ha fermato un terremoto, un evento che ancora oggi suscita stupore. Da secoli, gli abitanti di Frascati si rivolgono a questa venerata figura, confidando nella sua protezione contro le calamità naturali. La fede e la tradizione si intrecciano, rendendo questa data un importante simbolo di speranza e devozione per la comunità locale.

Da secoli gli abitanti di Frascati si affidano alla Madonna delle Scuole Pie, cercando la protezione della Madre di Dio contro i terremoti che colpiscono la zona. Oggi ricorre l'anniversario dell'Incoronazione della Madonna delle scuole Pie. Il quadro un tempo apparteneva a un grande santo come Giuseppe Calasanzio. Adesso è custodito in uno splendido santuario.

