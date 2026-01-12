' 10 armadi Winter edition' a Villa Ardizzone

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, Villa Ardizzone ospita la settima edizione di 10 ARMADI - Winter Edition, un evento dedicato a prodotti vintage e di seconda mano. Organizzato da l’Armadio Flor&Ale con il supporto di Legambiente e Caffè Fratelli Torrisi, l’evento offre un’occasione per scoprire articoli selezionati in un contesto storico e ambiente rurale. Un appuntamento per appassionati e curiosi interessati a un consumo sostenibile e di qualità.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, Villa Ardizzone ospita la settima edizione dell'evento vintage e second-hand 10 ARMADI-Winter Edition, curato da l'Armadio Flor&Ale col supporto di Legambiente e Caffè Fratelli Torrisi.In perfetta armonia con lo charme di un'antica villa Liberty, passeggiando.

