' 10 armadi Winter edition' a Villa Ardizzone

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, Villa Ardizzone ospita la settima edizione di 10 ARMADI - Winter Edition, un evento dedicato a prodotti vintage e di seconda mano. Organizzato da l’Armadio Flor&Ale con il supporto di Legambiente e Caffè Fratelli Torrisi, l’evento offre un’occasione per scoprire articoli selezionati in un contesto storico e ambiente rurale. Un appuntamento per appassionati e curiosi interessati a un consumo sostenibile e di qualità.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, Villa Ardizzone ospita la settima edizione dell’evento vintage e second-hand 10 ARMADI-Winter Edition, curato da l’Armadio Flor&Ale col supporto di Legambiente e Caffè Fratelli Torrisi.In perfetta armonia con lo charme di un’antica villa Liberty, passeggiando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Brescia: Svuota Armadi - Christmas Edition

Leggi anche: 'Liberty in Jazz' a Villa Ardizzone

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

10 armadi — Winter Edition: vintage e second-hand nella dimora liberty di Villa Ardizzone.

10 armadi winter edition'10 armadi Winter edition' a Villa Ardizzone - Sabato 17 e domenica 18 gennaio, Villa Ardizzone ospita la settima edizione dell’evento vintage e second- cataniatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.