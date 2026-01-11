Zucchero consegna i fondi della Partita del cuore

Zucchero Fornaciari ha consegnato i fondi raccolti durante la tradizionale Partita del Cuore, evento dedicato alla solidarietà. L'iniziativa mira a sostenere le associazioni che assistono persone con disabilità, contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi ne ha bisogno. Un gesto di impegno concreto, volto a promuovere l’inclusione e il supporto alle fasce più vulnerabili della comunità.

La Partita del Cuore organizzata e capitanata da Zucchero Fornaciari sostiene concretamente le associazioni che si occupano di persone con disabilità. Le ultime edizioni svoltesi allo stadio Lunezia di Pontremoli hanno raccolto fondi per realtà come A.l.di – Associazione Lunigianese Disabili e la Fondazione Il Domani dell’Autismo. E domani alle 12 nella sala dei Sindaci del Comune di Pontremoli si terrà la cerimonia di consegna dell’incasso della Partita del Cuore 2025 ai presidenti delle associazioni Paolo Bestazzoni e Alberto Brunetti che illustreranno i progetti verso i quali saranno indirizzate le risorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zucchero consegna i fondi della Partita del cuore Leggi anche: Arriva a Padova "Zucchero & co", lo speciale laboratorio ludico-educativo sul mondo dello zucchero Leggi anche: La Lilt consegna assegno al reparto di Oncoematologia pediatrica grazie alla raccolti fondi della Pigiama Run Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Zucchero consegna i fondi della Partita del cuore. Zucchero consegna i fondi della Partita del cuore - La Partita del Cuore organizzata e capitanata da Zucchero Fornaciari sostiene concretamente le associazioni che si occupano di persone ... lanazione.it

Torta FERDINAND realizzata per festeggiare il compleanno di Giulio torta stuccata con la crema al burro meringata stampa alimentare in fibra vegetale decorazioni in pasta di zucchero _________________________________________ TOPCAKE - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.