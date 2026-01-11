Zelig compie 30 anni e festeggia in tv con quattro serate speciali | quando dove e chi ci sarà

Zelig celebra i suoi trent’anni con quattro serate speciali in televisione. L’evento, intitolato ‘Zelig 30’, andrà in onda a partire dall’11 gennaio 2026, portando sul palco alcuni dei volti più noti del comedy show. La manifestazione rappresenta un’occasione per rivivere la storia di uno dei programmi più longevi della televisione italiana, che da tre decenni accompagna il pubblico con comicità e talento.

Milano, 11 gennaio 2026 – Buon compleanno Zelig! Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia i suoi primi trent'anni con l'evento speciale ‘Zelig 30’. Il programma porta in scena una storia unica nella televisione italiana, lunga tre decenni e premiata nel tempo con 4 Telegatti e 4 Oscar tv. Ma vediamo quando andrà in onda, le puntate, chi sarà alla conduzione gli ospiti. Zelig in tv. Nato nel 1996 con il debutto in seconda serata su Italia 1 di ‘Buon compleanno Zelig’ un doppio appuntamento che celebrava a sua volta i 10 anni di attività del locale-cabaret milanese sorto nel 1986 in viale Monza 140, il programma è diventato negli anni molto più di uno show comico: in questi 30 anni, è stato, infatti, un laboratorio permanente di idee, un luogo di sperimentazione, una straordinaria fucina di talenti che hanno poi segnato la storia della comicità e dello spettacolo teatrale, televisivo e cinematografico italiano degli ultimi trent'anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

