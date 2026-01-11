Zelig 30 pronto a partire con Claudio Bisio Vanessa Incontrada e tante star defila comicità

Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La nuova edizione presenta un cast di star della comicità italiana, tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona, Mago Forest e Max Angioni. Un appuntamento dedicato all'intrattenimento e alla comicità, con momenti di spettacolo e risate, nel rispetto della tradizione del celebre programma televisivo.

Zelig 30 al via in prima serata su Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: sul palco super star della comicità tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona, Mago Forest e Max Angioni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia i suoi primi trent’anni con l’evento speciale Zelig 30. Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo, Mago Forest, Raul Cremona. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Zelig 30 pronto a partire con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e tante star defila comicità Leggi anche: Zelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Le anticipazioni Leggi anche: Vanessa Incontrada svela cosa la infastidisce davvero di Claudio Bisio (e non l’aveva mai detto) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show; Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show. Zelig celebra 30 anni: il ritorno storico su Canale 5 con Bisio e Incontrada - Con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e la direzione artistica di Gino, Michele e Giancarlo Bozzo. youmovies.it

Zelig 30, trent’anni di comicità italiana celebrati in prima serata - Zelig festeggia 30 anni con quattro puntate evento su Canale 5, tra grandi comici, musica e una storia che ha segnato la televisione italiana ... lavocedivenezia.it

Zelig 30: lo storico show comico festeggia 30 anni su Canale 5 con Bisio e Incontrada - Il comic show più longevo della televisione italiana compie trent’anni e celebra lo storico traguardo con un evento speciale: “Zelig ... dtti.it

Zelig compe trent'anni e il sottoscritto insieme ai mitici Aretuska è pronto a spegnere le candeline a suon di trombe! Ci vediamo domani sera per la prima puntata alle 21:35 su Canale 5! #zelig #roypaciearetuska #30anni #canale5 #defendemoslaalegria - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.