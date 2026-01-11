Zelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Le anticipazioni

Dal 12 gennaio 2026 torna in prima serata “Zelig 30”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La nuova stagione vedrà sul palco alcuni dei più noti volti della comicità italiana, tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo. Un appuntamento che conferma la tradizione di spettacolo e intrattenimento del format, con un cast di rilievo e un approccio volto a valorizzare il talento umoristico.

Dal 12 gennaio 2026 in prima serata al via "Zelig 30" – conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada – Sul palco super star della comicità tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia i suoi primi trent'anni con l'evento speciale " Zelig 30 ". Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona.

