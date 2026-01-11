Zelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Le anticipazioni

Da 361magazine.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 gennaio 2026 torna in prima serata “Zelig 30”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La nuova stagione vedrà sul palco alcuni dei più noti volti della comicità italiana, tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo. Un appuntamento che conferma la tradizione di spettacolo e intrattenimento del format, con un cast di rilievo e un approccio volto a valorizzare il talento umoristico.

Dal 12 gennaio 2026 in prima serata al via “Zelig 30” – conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada – Sul palco super star della comicità tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia i suoi primi trent’anni con l’evento speciale “ Zelig 30 ”. Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.   Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona. 🔗 Leggi su 361magazine.com

zelig 30 conducono claudio bisio e vanessa incontrada le anticipazioni

© 361magazine.com - Zelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Le anticipazioni

Leggi anche: Vanessa Incontrada svela cosa la infastidisce davvero di Claudio Bisio (e non l’aveva mai detto)

Leggi anche: 30 anni di Zelig, Incontrada e Bisio tra amore, carriera e risate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show.

zelig 30 conducono claudioZelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Le anticipazioni - Sul palco super star della comicità tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo ... 361magazine.com

zelig 30 conducono claudioClaudio Bisio, Vanessa Incontrada e i 30 anni di "Zelig" - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada celebrano a Verissimo un anniversario importante: 30 anni di "Zelig". libero.it

zelig 30 conducono claudioZelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show - Zelig torna su Canale 5 con Zelig 30, da lunedì 12 gennaio 2026 per quattro puntate. davidemaggio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.