Yeison Jiménez morto in uno schianto aereo | la star colombiana aveva avuto sogni premonitori prima di un altro incidente
Yeison Jiménez, noto cantante colombiano, è deceduto a 34 anni in un incidente aereo. La sua vita è stata segnata da un precedente incidente e da sogni premonitori che hanno suscitato attenzione. Questo evento rappresenta una perdita nel panorama musicale della Colombia.
Yeison Jiménez, star della musica popolare colombiana, muore a 34 anni in un incidente aereo. Aveva già vissuto un precedente problema aereo e tre sogni premonitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
