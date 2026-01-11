Yamal è geloso degli elogi di Flick a Mbappé stasera non vorrà che vendicarsi

Yamal, ancora in cerca di conferme, si sente “geloso” degli elogi rivolti a Mbappé da Flick. Stasera, il giovane talento desidera dimostrare il suo valore e riscattarsi dalla prestazione non brillante contro il Real Madrid nell’ultimo Clásico. La sua volontà è quella di mostrare crescita e determinazione, cercando di migliorare le sue performance e contribuire al successo della squadra.

Lamine Yamal vuole "vendicarsi" della sua stessa prestazione contro il Real Madrid dell'ultimo Clàsico, giocato sicuramente non al massimo delle sue capacità. Questa sera avrà la chance contro i rivali storici con un trofeo in palio, la Supercoppa di Spagna. Ne parlano i media spagnoli, che indugiano anche sul rapporto tra Lamine e Flick e la "gelosia" per gli elogi a Mbappé. Yamal contro il Real Madrid cercherà di rifarsi dall'ultima volta al Bernabeu (Paìs). Così si legge su El Paìs: " Il rapporto di Lamine con Flick è ottimo, né troppo stretto né troppo distante, come con la maggior parte dei suoi compagni di squadra.

