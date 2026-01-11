A gennaio 2026, Xbox Game Pass accoglie una nuova aggiunta a sorpresa, proveniente da Devolver Digital. Questa novità, non annunciata in precedenza, arricchisce ulteriormente il catalogo del servizio, offrendo ai giocatori un’opportunità esclusiva di scoprire un titolo proveniente da uno dei publisher più innovativi del settore. La presenza di questa sorpresa sottolinea l’impegno di Xbox nel offrire contenuti sempre aggiornati e di qualità ai propri utenti.

Xbox Game Pass amplia il proprio catalogo con un’aggiunta inattesa che non era stata inclusa nell’annuncio ufficiale della prima ondata di gennaio. Infatti a sorpresa, Microsoft ha confermato l’arrivo immediato di un nuovo titolo, disponibile direttamente nel giorno di lancio. Si tratta di un’operazione ormai ricorrente per il servizio, che continua ad arricchirsi anche al di fuori delle comunicazioni programmate. L’ingresso avviene in modo discreto ma significativo, rafforzando l’offerta su PC. Il gioco in questione è nello specifico Quarantine Zone: The Last Check, sviluppato da Brigada Games e pubblicato da Devolver Digital. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox Game Pass riceve un nuovo gioco a sorpresa di Devolver Digital a Gennaio 2026

Towerborne ha una data d'uscita ufficiale, uscirà su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5; Microsoft sospende l'aumento di Xbox Game Pass in 7 paesi; l'adeguamento dei prezzi in Brazile continua ad applicarsi; PlayStation 5 riceve 18 importanti uscite con giochi di ruolo e sequel attesissimi per il prossimo anno.

