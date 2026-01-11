WWE | Jacob Fatu si unisce ad Instagram dopo il ritorno a sorpresa a SmackDown

Dopo il suo inatteso ritorno a WWE SmackDown a Berlino, Jacob Fatu ha annunciato sui social di aver aperto un nuovo profilo Instagram. La decisione di condividere aggiornamenti attraverso questa piattaforma offre ai fan un modo diretto per seguire le sue attività e approfondire il suo percorso nel mondo del wrestling. Un passo che segna un nuovo capitolo nella sua presenza online e nella relazione con il pubblico.

Dopo il suo caotico ritorno a WWE SmackDown a Berlino, Germania, Jacob Fatu ha sorpreso i fan non con una spiegazione delle sue azioni, ma annunciando di aver lanciato un nuovissimo account Instagram. FOLLOW MY OFFICIAL INSTAGRAM ACCOUNTDONT WASTE YOUR TIME TRYING TO DM I WONT CHECK IT KEEP GOD 1st JESUS CHRIST pic.twitter.comx74kjNOhwH — Jacob Fatu (@jacobfatuwwe) January 10, 2026 Fatu X Instagram. Fatu ha già accumulato migliaia di Followers, il numero sta rapidamente aumentando man mano che i fan accorrono per entrare in contatto con la forza dominante dietro uno dei momenti più controversi nel main event degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu si unisce ad Instagram dopo il ritorno a sorpresa a SmackDown Leggi anche: WWE: Vicino il ritorno di Jacob Fatu Leggi anche: WWE: Si preserva il push di Jacob Fatu: nuovi scenari per il Samoan Werewolf dopo l’assenza e piani rimandati per Drew McIntyre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. WWE: Drew McIntyre dorme da campione dopo la vittoria del titolo a SmackDown; WWE: Drew McIntyre è il nuovo campione del mondo, Cody Rhodes sconfitto a Berlino!. I prossimi piani della WWE per Jacob Fatu dopo il suo ritorno - Il ritorno esplosivo di Jacob Fatu a SmackDown scatena grandi progetti per la WWE e prepara il terreno per nuove rivalità. worldwrestling.it

Ultimo aggiornamento sul futuro di Cody Rhodes in WWE dopo la sconfitta per il titolo indiscusso - Cody Rhodes si trova di fronte a importanti cambiamenti di direzione dopo aver perso il titolo di "Undisputed WWE Champion". worldwrestling.it

WWE: Grandi piani per Jacob Fatu *RUMOR* - Dopo un 2025 chiuso non nel migliore dei modi, Jacob Fatu può sperare di scalare di nuovo le gerarchie nel 2026 ... spaziowrestling.it

WWE: Jacob Fatu verso una svolta molto importante #WWE #JacobFatu x.com

WWE: Grandi piani per Jacob Fatu *RUMOR* #WWE #JacobFatu - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.