WTA Adelaide 2026 torneo aperto a qualsiasi risultato | Jessica Pegula n1 del seeding Italiane assenti

Archiviata la prima settimana di tornei del 2026, si pensa alla seconda, con l’obiettivo di arrivare nel migliore dei modi agli Australian Open 2026 (18 gennaio – 1° febbraio). Nel circuito femminile il torneo 500 di Adelaide può essere funzionale a questo obiettivo, ricordando la storia di questo torneo in cui spesso la vincitrice ha saputo poi esprimersi alla grande a Melbourne. Si pensi all’ultima vincitrice dello Slam australiano, Madison Keys, trionfante anche nella capitale dell’Australia meridionale. La testa di serie numero uno è Jessica Pegula, inserita in un tabellone che non concede margini di respiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

