WRC2 – Gil Membrado punta alla serie cadetta
Gil Membrado, giovane talento spagnolo del CERT, si prepara a fare il salto nel WRC2, la categoria cadetta del rally mondiale. Affiancato dall’esperto navigatore Adrián Pérez, il pilota punta a consolidare la propria esperienza e a competere a livello internazionale, affrontando con determinazione le sfide della serie. Un passo importante nella sua carriera, volto a confermare le sue capacità e la crescita nel panorama rallystico.
Il giovane campione spagnolo del CERT affronterà il salto internazionale affiancato dall’esperto navigatore asturiano Adrián Pérez. L’obiettivo dichiarato per la prossima stagione è infatti la partecipazione al WRC2, Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di sfide e grandi novità per Gil Membrado, il pilota catalano di 18 anni che, dopo un percorso di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: La Serie B torna sulla Rai: verranno trasmessi tutti gli highlights della serie cadetta
Leggi anche: WRC2 – Taylor Gill guarda avanti: obiettivo WRC2 con Toyota
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.