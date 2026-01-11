Vuelle in Puglia per tenersi la vetta. Ruvo lancia il fenomeno Russ Smith.

Vuelle si prepara a sostenere una sfida importante a Ruvo di Puglia, dove affronta la squadra locale alle 18. Rino De Laurentiis ha confermato la partenza con la squadra, che punta a consolidare la posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione per la Vuelle di mantenere la vetta, affrontando con attenzione e determinazione l’insidiosa avversaria, anche alla luce delle condizioni di alcuni giocatori.

Rino De Laurentiis è partito regolarmente con la squadra alla volta di Ruvo di Puglia. Dunque, almeno uno dei due acciaccati della vigilia, è abile e arruolato per la sfida che oggi alle 18 la Vuelle affronterà sul campo della matricola penultima in classifica. Stefano Trucchetti, invece, è rimasto a casa a curarsi l’otite che gli ha già fatto saltare la prima partita del 2026 contro Milano. Un peccato perché la verve del giovane play sardo rappresenta sempre una spruzzata di freschezza e fantasia ogni volta che entra in campo. Coach Leka ha messo in guardia i suoi rispetto ad una trasferta che sulla carta può sembrare abbordabile visti i 16 punti di differenza in classifica (28 quelli conquistati dai pesaresi contro i 12 dei pugliesi) ma che in realtà metterà i biancorossi di fronte ad una squadra in salute, che per la prima volta ha messo in fila due vittorie consecutive (con Livorno e a Pistoia) e punta al tris di prestigio contro Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

