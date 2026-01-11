Volley serie C La Kabel inizia l’anno in trasferta Oggi la sfida è con Livorno

Il Volley Prato inizia il nuovo anno con una trasferta in serie C maschile. Dopo le festività, la Kabel affronta oggi alle 18 la Ies MV Tomei Livorno nella palestra del comando vigili del fuoco. Una partita importante per consolidare la posizione in campionato in un ambiente tranquillo e senza particolari pressioni.

Prima dell’anno in trasferta per il Volley Prato in serie C maschile. Archiviate le feste torna in campo la Kabel e lo fa nel clima mite della costa toscana per affrontare la Ies MV Tomei Livorno (oggi alle 18, palestra comando vigili del fuoco). Gara assolutamente da non fallire per la squadra di Mirko Novelli che, dopo un finale di 2025 non propriamente soddisfacente, deve iniziare al meglio il nuovo anno contro un’avversaria alla sua portata. Livorno è attualmente terzultima con soli sei punti. Squadra che è un buon mix tra giocatori giovani ed esperti quella labronica e che, affidata a Cristian Casoli, nel finale di 2025 ha alternato buoni risultati (vittorie con Fucecchio e Migliarino e sconfitta al quinto con Cortona) a sconfitte importanti, come quella contro Grosseto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

