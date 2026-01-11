Volley A1 femminile Micoli inizia male | la Bartoccini MC Restauri Perugia battuta nettamente anche a Milano

Da perugiatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di volley femminile di serie A1, la Bartoccini MC Restauri Perugia ha affrontato una difficile trasferta a Milano, subendo una sconfitta netta contro la Numia Vero Volley. Nonostante il cambio di allenatore, la squadra perugina non è riuscita a invertire il risultato, confermando le difficoltà iniziali di questa stagione. Un avvio complicato che richiede ulteriori interventi per migliorare le prestazioni.

Compito improbo era e compito improbo si è confermato. Troppo forte la Numia Vero Volley Milano, che aveva iniziato la stagione con la conquista per la Supercoppa di Lega, per questa Bartoccini MC Restauri Perugia, alla quale non è bastato il cambio di allenatore per invertire il trend.Del resto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

