Volley A1 femminile Micoli inizia male | la Bartoccini MC Restauri Perugia battuta nettamente anche a Milano

Nel campionato di volley femminile di serie A1, la Bartoccini MC Restauri Perugia ha affrontato una difficile trasferta a Milano, subendo una sconfitta netta contro la Numia Vero Volley. Nonostante il cambio di allenatore, la squadra perugina non è riuscita a invertire il risultato, confermando le difficoltà iniziali di questa stagione. Un avvio complicato che richiede ulteriori interventi per migliorare le prestazioni.

Compito improbo era e compito improbo si è confermato. Troppo forte la Numia Vero Volley Milano, che aveva iniziato la stagione con la conquista per la Supercoppa di Lega, per questa Bartoccini MC Restauri Perugia, alla quale non è bastato il cambio di allenatore per invertire il trend.Del resto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Volley A1 femminile, alla Bartoccini MC Restauri è iniziato il nuovo corso. Micoli: "Un onore essere qui"

Leggi anche: Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia esce senza punti anche da Chieri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Volley A1 femminile, alla Bartoccini MC Restauri è iniziato il nuovo corso. Micoli: Un onore essere qui; Volley A1 femminile, alla Bartoccini MC Restauri è iniziato il nuovo corso. Micoli: 'Un onore essere qui'; Stefano Micoli sostituisce Andrea Giovi a Perugia; Volley A1 femminile, Andrea Giovi non è più l'allenatore della Bartoccini MC Restauri Perugia.

Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri: Perinelli racconta l'approccio con il nuovo tecnico - Prime impressioni circa l'arrivo in panchina di Stefano Micoli da parte della schiacciatrice: "Ha grande esperienza, ci stiamo conoscendo" ... today.it