Vittoria e morale l’Una Hotels può sorridere

Vittoria e morale per l’Una Hotels, che supera il Banco di Sardegna con un punteggio di 90-68. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Brown e Williams, che hanno contribuito in modo significativo al risultato. Questo successo rappresenta un momento positivo per la squadra, rafforzando la fiducia in vista delle prossime sfide. Un risultato che conferma l’impegno e la crescita del team in questa stagione.

UNA HOTELS 90 BANCO DI SARDEGNA 68 UNA HOTELS: Barford 7, Brown 15, Thor 10, Woldetensae 6, Caupain 9, Williams 14, Uglietti 9, Severini 8, Echenique 10, Vitali 2. N.e.: Mainini e Manfredotti. All.: Priftis BANCO DI SARDEGNA: Pullen 4, Buie 6, Seck, Johnson 6, Ceron, Vincini 7, Mezzanotte 9, Thomas 13, Mcglynn 14, Visconti 9. N.e.: Casu. All.: Mrsic Arbitri: Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni, Silvia Marziali Parziali: 25-15, 46-31, 71-48 Note: spettatori 3570, Tiri da 3: Unahotels 826, Banco di Sardegna 118; tiri liberi: Reggio Emilia 1826, Sassari 2732. Rimbalzi: 40-28. Vittoria scacciacrisi? Forse è un po’ troppo, ma quello che la Una Hotels ottiene, davanti al pubblico amico del PalaBigi, contro Sassari, è un successo franco, che fa morale, e che soprattutto evidenzia il fatto che quando la squadra è volitiva e concentrata, si può portare in porto gare con avversari abbordabili senza patire troppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

