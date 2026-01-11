Visita a due voci a Villa Selvatico e al suo giardino termale

Scopri Villa Selvatico a Battaglia Terme (PD) attraverso una visita a due voci, che ti accompagnerà nella scoperta della sua storia e dei curiosi dettagli del giardino termale. Un percorso che unisce cultura e natura, offrendo un’esperienza completa e ricca di spunti interessanti su uno dei patrimoni storici della zona. Una proposta ideale per conoscere meglio questo luogo e il suo ambiente unico.

Una visita a due voci per scoprire la storia e le curiosità di Villa Selvatico a Battaglia Terme (PD). Una villa perfettamente conservata sia nella sua architettura che nel suo ampio giardino termale. La visita a due voci vuole essere il più completa possibile: Alessandra, guida turistica, vi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Visita a due voci al Giardino Barbarigo a Valsanzibio Leggi anche: Visita a due voci al Parco Frassanelle e Villa Papafava Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dal dolore alla trasformazione, “La cattiveria - in principio era il verbo amare” arriva al Teatro Primo di Villa · ilreggino.it; LE PRESTIGIOSE VOCI D’ORO DI ADALO CANTANO PER LA RICERCA.; Bilancio 2026: parola d’ordine “manutenzioni“; Villa, la Pec del giorno dopo di Pavone e Idone: fiducia al sindaco e deleghe rimesse. TIVOLI – Villa d’Este, visita guidata a due voci e Concerto della Vertuosa Compagnia de’ Musici di Roma - Sabato 27 dicembre Villa d’Este ha aperto le porte a un’esperienza culturale unica che ha unito storia, musica e suggestione. tiburno.tv VISITA GUIDATA A DUE VOCI A VILLA SELVATICO E AL SUO GIARDINO TERMALE - facebook.com facebook

