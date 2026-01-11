VisGems all’anfiteatro di Luni Studio e monitoraggio per rafforzare la tutela

Il progetto pilota Vis.Gems, acronimo di Visioni e Gestione degli Ecosistemi Marini e Costieri, ha avviato la fase operativa all’anfiteatro di Luni. L’obiettivo è studiare e monitorare gli ecosistemi marini e costieri per rafforzarne la tutela e la conservazione. L’iniziativa mira a fornire strumenti e dati utili a una gestione sostenibile delle risorse naturali in un’area di particolare valore ambientale.

Luni, 11 gennaio 2026 – Entra nella fase operativa il progetto pilota Vis.Gems, acronimo di Visioni e Gestione degli Ecosistemi Marini e Costieri. Interesserà l'Anfiteatro romano di Luni e, grazie ad accurati monitoraggi e raccolta dati, tra gli altri risultati attesi potrà fornire possibili soluzioni all'annoso problema della falda acquifera che fluisce nel sottosuolo dell'area. La stessa che, periodicamente, risale creando allagamenti e minacciando la stabilità del monumento. Il progetto europeo VIS.GEM, infatti, è nato proprio con l'obiettivo di condividere ed implementare tecniche innovative digitali di monitoraggio, protezione e valorizzazione di siti rocciosi del bacino del Mediterraneo.

