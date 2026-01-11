Vis Bove in partenza Ceccacci conteso Difesa da ricostruire primi botti del mercato

La Vis Bove è in partenza, mentre il caso Ceccacci è ancora aperto. La squadra si prepara a ricostruire la propria difesa, con il possibile addio di Bove, elemento chiave del reparto. Il centrocampista, apprezzato per esperienza e intelligenza tattica, aveva conquistato Stellone fin dall’arrivo a Pesaro nell’estate 2024, rappresentando una perdita importante per la formazione.

Una difesa da ricostruire. Con la probabile cessione di Bove la Vis perde una certezza. Con esperienza, fisicità e intelligenza tattica il classe '98 aveva convinto Stellone a puntare su di lui fin dall'approdo a Pesaro nell'estate del 2024. Affidabile sia come braccetto sinistro che come difensore centrale, scaltro nelle sovrapposizioni offensive ed essenziale nei calci piazzati è stato attratto dal richiamo di casa. Su di lui ci sono tante compagini ma un ritorno al Novara sembra essere ad oggi l'opzione più probabile. In quel caso si tratterebbe di un romantico ritorno. I piemontesi lo avevano cresciuto nel proprio settore giovanile, concedendogli l'opportunità di esordire in Lega Pro nel 2018.

