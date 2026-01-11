Virtus la rincorsa è da capolista | Reyer battuta a 85-71 Brilla Niang

La Virtus Bologna si conferma capolista dopo aver battuto la Reyer Venezia 85-71, chiudendo il girone di andata al primo posto. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, con una prestazione significativa, in particolare da parte di Niang. La vittoria evidenzia la crescita e la continuità della squadra in questa prima fase della stagione.

Bologna, 11 gennaio 2026 – Cuore, grinta, determinazione una Virtus più lucida nei momenti decisivi della sfida batte Venezia e chiude il girone di andata con un altro successo che certifica il suo primo posto. Quella del Taliercio è una sfida dai due volti, dominata da Venezia nel primo tempo avanti di 18 all’intervallo e ribaltata completamente nella ripresa dall’Olidata, con 20’ perfetti, con difesa ed energia che hanno permesso ai bianconeri di ribaltare il confronto. Con Edwards ancora sottotono a decidere il confronto sono stati Matt Morgan con 17 punti negli ultimi due quarti, la difesa orchestra da capitan Alessandro Pajola e da Daniel Hackett, ma anche con le buone prove di Derrick Alston Jr e soprattutto con Saliou Niang che ha chiuso in doppia-doppia (10 punti e 13 rimbalzi) la sua prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

