Violenza in carcere a Bergamo agenti feriti I sindacati | Servono interventi immediati

Nelle ultime settimane, nel carcere di Bergamo si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto agenti di polizia penitenziaria, alcuni dei quali hanno riportato ferite e necessitato di cure mediche. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali, che chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza del personale e migliorare le condizioni all’interno della struttura.

IL CASO. Violenza nel carcere di Bergamo negli ultimi giorni: diversi agenti di polizia penitenziaria sarebbero stati aggrediti e costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il SiNAPPe denuncia una situazione «insostenibile» e chiede interventi immediati.

Detenuto aggredisce medici e agenti della penitenziaria - Il giovane ha dato in escandescenze in infermeria. rainews.it

Sinappe, agenti di polizia penitenziaria aggrediti in carcere a Ivrea e Brissogne - Due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti nelle carceri di Ivrea (Torino) e Brissogne (Aosta). ansa.it

Telemia. . Castrovillari, ancora violenza in carcere: quarta aggressione in un mese a un agente - facebook.com facebook

