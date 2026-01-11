Vigilia di Salernitana-Cosenza la grinta di Raffaele | Vinciamo e mandiamo un segnale a tutti
In vista della sfida tra Salernitana e Cosenza, l’allenatore Giuseppe Raffaele ha sottolineato l’importanza di una prestazione equilibrata e tatticamente accurata. Attraverso il sito ufficiale, Raffaele ha invitato la squadra a dimostrare determinazione, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che rappresenti un segnale positivo per il campionato. La partita si presenta come un momento chiave per consolidare la propria posizione in classifica.
“Mandiamo un segnale a tutti”. Attraverso il sito ufficiale, l'allenatore della Salernitana, Giuseppe Raffaele, ha caricato la squadra e predicato equilibrio, che dovrà essere soprattutto tattico. Dopo l'allenamento di rifinitura e pochi minuti prima di raggiungere Paestum che è sede del ritiro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
