Vigilia di Salernitana-Cosenza la grinta di Raffaele | Vinciamo e mandiamo un segnale a tutti

In vista della sfida tra Salernitana e Cosenza, l’allenatore Giuseppe Raffaele ha sottolineato l’importanza di una prestazione equilibrata e tatticamente accurata. Attraverso il sito ufficiale, Raffaele ha invitato la squadra a dimostrare determinazione, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che rappresenti un segnale positivo per il campionato. La partita si presenta come un momento chiave per consolidare la propria posizione in classifica.

Salernitana-Cosenza: vigilia di un confronto che ha una sua storia. All'andata, successo dei campani - Si gioca all'Arechi sotto i riflettori e davanti alle telecamere di Rai Sport. rainews.it

Salernitana-Cosenza, Raffaele: «Dimostrare che non siamo quelli di Siracusa» - Un inizio di anno condito da una sconfitta inaspettata e pesante in chiave promozione e da un mercato invernale che non decolla come in tanti vorrebbero, ed allora tocca a Giuseppe ... msn.com

Le parole dell'allenatore del Siracusa Calcio Marco Turati alla vigilia di Siracusa Salernitana - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.