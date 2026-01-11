Vigilante muore stroncato dal freddo polare Tragedia in un cantiere di Milano-Cortina

Un vigilante di 55 anni è deceduto a causa delle rigide temperature in un cantiere a Milano-Cortina, in vista delle Olimpiadi invernali. La tragedia, avvenuta nel contesto dei preparativi per i Giochi, ha colpito profondamente famiglia, colleghi e sindacati. L’incidente evidenzia le sfide legate alla sicurezza nelle fasi finali dei lavori prima dell’apertura ufficiale dei Giochi.

Morto per il freddo polare in un cantiere delle Olimpiadi di Milano Cortina. Una fine, quella del vigilante Pietro Zantonini, 55 anni, originario di Brindisi, che lascia sotto choc famiglia, colleghi e sindacati, e allunga un'ombra sui Giochi invernali a cinque cerchi che si apriranno tra un mese. Il vigilante è deceduto a Cortina D'Ampezzo nella notte dell'8 gennaio durante il turno di lavoro mentre il termometro esterno segnava meno dodici. Non è ancora chiara la causa della morte, ma è molto probabilmente dovuta alla prolungata esposizione al gelo che potrebbe aver causato un arresto cardio-circolatorio da ipotermia.

