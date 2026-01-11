Vigilante morto a -15° nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina il fratello | Era lì per mantenere la famiglia

Un vigilante è deceduto durante una notte di gelo nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina, a causa delle rigide temperature di -15°C. Il fratello ricorda che Pietro Zantonini lavorava per sostenere la famiglia, ma le condizioni estreme hanno avuto conseguenze fatali. La vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e le condizioni di lavoro in ambienti ad alta rischiosità.

Pietro Zantonini, morto in una notte di gelo a Cortina, "non riusciva più a sostenere quei ritmi lavorativi", riferisce l'avvocato della famiglia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

