Vigilante morto a -15° nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina il fratello | Era lì per mantenere la famiglia

Un vigilante è deceduto durante una notte di gelo nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina, a causa delle rigide temperature di -15°C. Il fratello ricorda che Pietro Zantonini lavorava per sostenere la famiglia, ma le condizioni estreme hanno avuto conseguenze fatali. La vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e le condizioni di lavoro in ambienti ad alta rischiosità.

Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina - Pietro Zantonini, 55 anni, è morto a Cortina durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi ... fanpage.it

