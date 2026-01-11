VIDEO | Sestri Levante rende omaggio ad Alberto Razzetti

Il 10 gennaio 2026, a Sestri Levante, il sindaco Francesco Solinas e altri rappresentanti istituzionali hanno incontrato Alberto Razzetti, nuotatore locale, per riconoscere il suo contributo nello sport. Un’occasione per celebrare il percorso e i successi di Razzetti, simbolo di eccellenza e impegno per la comunità. L’incontro si è svolto nel Municipio della città, sottolineando l’importanza dello sport come valore condiviso.

Nella mattina di sabato 10 gennaio 2026 il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, insieme al vicesindaco, Sandro Muzio, all'assessore al Turismo, Luca Bacherotti, e al consigliere incaricato allo Sport, Albino Armanino, ha ricevuto in Municipio il nuotatore sestrese Alberto Razzetti per.

