VIDEO | Bucchi cauto | Contenti ma nulla è deciso Il vero crocevia con gli scontri diretti
Cristian Bucchi ha commentato la recente vittoria contro il Pontedera, sottolineando che il percorso sarà ancora impegnativo. Il tecnico ha evidenziato come, dopo questa fase, le sfide future saranno più difficili e meno ricche di spettacolo, rappresentando un vero crocevia per il campionato. La squadra si mantiene cauta, consapevole delle sfide che ancora attendono, e mira a mantenere concentrazione e determinazione.
Cristian Bucchi ha commentato così la vittoria sul Pontedera: “Di partite belle di qui in avanti ne vedremo poche, saranno tutte complicate. I punti pesano di più, tutte le squadre verranno qua con il coltello tra i denti a battagliare, fare densità e puntare sulle ripartenze. Noi dovremo essere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
