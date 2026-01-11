VIDEO | Bucchi cauto | Contenti ma nulla è deciso Il vero crocevia con gli scontri diretti

Cristian Bucchi ha commentato la recente vittoria contro il Pontedera, sottolineando che il percorso sarà ancora impegnativo. Il tecnico ha evidenziato come, dopo questa fase, le sfide future saranno più difficili e meno ricche di spettacolo, rappresentando un vero crocevia per il campionato. La squadra si mantiene cauta, consapevole delle sfide che ancora attendono, e mira a mantenere concentrazione e determinazione.

