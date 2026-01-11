Vianese pronta a scendere in campo con il pensiero rivolto all’Arcetana, nel secondo turno di ritorno del campionato di Eccellenza e Promozione, in programma alle 14.30. Le squadre del calcio dilettanti affrontano una nuova sfida, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Un momento importante per il movimento locale, che continua a seguire con attenzione le proprie rappresentanti.

Sempre e solo Eccellenza e Promozione nel menu del calcio dilettanti (ore 14.30) alle prese con la seconda di ritorno. Ultimo week-end di riposo per Prima, Seconda e Terza categoria che domenica prossima iniziano i rispettivi cammini discendenti. Testacoda casalingo per la Vianese che attende la cenerentola Corticella e tifa per l’Arcetana attesa dalla trasferta piacentina contro l’altra regina Nibbiano fermata martedì sul pari dal Salsomaggiore. Per i biancoverdi di mister Borghi, reduci dall’hurrà all’inglese sul Fabbrico, certe le assenze del difensore Andreotti, del terzino Blotta e del centrocampista Bassoli, tutti squalificati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vianese in campo col pensiero all’Arcetana

Leggi anche: Vianese, la festa diventa un giorno di gloria. Nuovo campo, cinque gol al Salso e vetta

Leggi anche: Dal campo alla panchina: Alessandro Calori, il pensiero di un campione che continua a sognare | ESCLUSIVA

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vianese, la festa diventa un giorno di gloria. Nuovo campo, cinque gol al Salso e vetta - In Eccellenza è da urlo l’esordio della Vianese sul nuovo sintetico di casa: 5- ilrestodelcarlino.it

Next Match! Campionato Eccellenza - 18^ Giornata @vianese_calcio torna in campo per la prima partita del 2026! Appuntamento ore 14:00 Stadio “Sabbadini” di Campagnola Emilia (RE) Campagnola Non mancare #nextmatch #vianesecal - facebook.com facebook