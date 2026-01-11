Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11 gennaio 2026 alle 13:25. Al momento, sulla statale Pontina si sono risolti alcuni incidenti che causavano rallentamenti, mentre altri persistono tra Castel di Decima e Castel Romano e sulla A24. La circolazione regolare interessa il raccordo anulare e le zone limitrofe, con alcune criticità su via Tiburtina e via del Mare. Per garantire la sicurezza, si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina un incidente km 19 causa code tra via di Pratica e Castel di Decima in direzione Roma mentre risolto l'incidente avvenuto in precedenza sempre su via Pontina ora la circolazione è regolare tra il raccordo anulare e Tor de' Cenci verso Latina proseguendo abbiamo rallentamenti qui per traffico tra Castel di Decima e Castel Romano sempre verso Latina è risolto Anche l'incidente sul tratto Urbano della A24 permangono code ma per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro Mentre in via di risoluzione l'incidente su via Tiburtina permangono rallentamenti all'altezza di via di Settecamini in direzione Raccordo Anulare ci possiamo sulla via del mare code qui per traffico penso tra via del Fosso di Dragoncello in via di Castel Fusano verso Ostia Concludiamo con il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione in graduale ripresa in direzione Firenze a seguito di unico tecnico a un treno in prossimità di Valdarno da Giorgia Alonzo e assali ipomobilità è tutto grazie per l'ascolto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con le porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in mobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 13:25

