Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 12 | 25

Ecco un'introduzione efficace e sobria, ottimizzata per Google, con massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11 gennaio 2026 alle ore 12:25. Segnalate code e rallentamenti su diverse tratte, tra cui l'A24, via Tiburtina e la Pontina, a causa di incidenti e traffico intenso. Si consiglia prudenza alla guida, soprattutto per le condizioni di ghiaccio e l'obbligo di pneumatici invernali o catene. Per il trasporto

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della A24 un incidente provoca code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro altro incidente su via Tiburtina fila all'altezza di via di Settecamini in direzione raccordo anulare sulla statale Pontina l'incidente avvenuto in precedenza a causa ancora code tra il raccordo anulare Tor de' Cenci verso Latina e proseguendo rallentamenti qui per traffico tra Castel di Decima e Castel Romano sempre verso Latina consigliamo prudenza alla guida prestando attenzione ghiaccio sulle strade e ricordiamo l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo Passiamo al trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino a oggi la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per domani lunedì 12 gennaio concludiamo tema di trasporto pubblico sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione ancora rallentata in direzione Firenze a seguito di un inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Valdarno rallentamenti fino a 70 minuti da Giorgia Longo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

