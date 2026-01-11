Alle ore 09:25 del 11 gennaio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta generalmente scorrevole, con alcune eccezioni. Si segnala un incidente sulla Roma-Fiumicino, che causa code a Parco Leonardo in direzione Roma. È in vigore l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile su tutte le strade a rischio ghiaccio. Per dettagli e aggiornamenti, consultate il sito ufficiale di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione segnaliamo solo un incidente sulla Roma Fiumicino che crea code all'altezza di Parco Leonardo in direzione Roma consigliamo prudenza alla guida prestando attenzione al ghiaccio sulle Inoltre ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione è ancora rallentata per un inconveniente tecnico un treno nei pressi di Arezzo i treni possono subire rallentamenti fino a 40 minuti infine novità per il trasporto pubblico locale Attiva infatti la nuova rete regionale denominata udr una rete integrata che collega il territorio laziale attive due unità di rete udr 3 Valle del Sacco e u DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di ha dedicato al unità di rete da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 09:25

