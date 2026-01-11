Lunedì 11 gennaio 2026, alle 08:25, il traffico a Roma e nel Lazio si presenta generalmente fluido, con alcune precauzioni da adottare a causa del freddo e del ghiaccio sulle strade. Ricordiamo l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile sulle strade a rischio. Per aggiornamenti sul trasporto pubblico e le condizioni stradali, consultate il sito ufficiale di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino consigliamo prudenza alla guida prestando attenzione al ghiaccio sulle strade Inoltre ricordiamo che in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Passiamo al trasporto pubblico capitolino per lavori infrastruttura ferroviaria tra ponte casino e Porta Maggiore fino a oggi la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per domani lunedì 12 gennaio sempre in tema di trasporto pubblico sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione rallentata per un inconveniente tecnico a un treno sì di Arezzo i treni possono subire rallentamenti fino a 40 minuti siamo chiusura laziomar informa che a causa del maltempo la corsa unità veloce Ventotene Formia delle ore 9 posticipa la partenza alle ore 9:30 da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 08:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 11:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 12:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it