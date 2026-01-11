Viabilità e progetti universitari le proposte di Avellino Hinterland

Il 8 gennaio si è tenuto a Palazzo Caracciolo un incontro tra rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e del Coordinamento Territoriale Avellino Hinterland. L’obiettivo è stato discutere di viabilità e progetti universitari, ascoltando le esigenze del territorio e valutando possibili interventi. L’iniziativa ha coinvolto figure istituzionali e rappresentanti locali, condividendo un momento di confronto utile a definire priorità e sviluppi futuri per l’area di Avellino e dintorni.

Tempo di lettura: 3 minuti Giovedì 8 gennaio si è svolto a Palazzo Caracciolo, sede dell'Amministrazione Provinciale, un incontro tra Francesco Addeo, c oordinatore dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente R izieri Buonopan e, e alcuni componenti del Coordinamento Territoriale Avellino Hinterland Gianni Petrulio, Umberto Vecchione, Modestino Valente, Luca Napolitano consigliere comunale di Mercogliano e Mario Manzo presidente del Comitato di Quartiere di Torrette di Mercogliano. Sono state affrontate le problematiche riguardanti la sicurezza del tratto stradale della SP 70 (Comune di Mercogliano, contrada Serroni – presso il ponte sovrastante l'autostrada A16 e l'incrocio di Via De Nardi) che si sviluppa in due semicurve, prima e dopo il ponte, che impediscono una sufficiente visibilità.

