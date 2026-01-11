via al restyling il 2 febbraio riapre la posta

A partire dal 2 febbraio, la Posta di Nova Milanese in via Fiume 5 riaprirà dopo alcuni interventi di manutenzione, in particolare sul sistema di riscaldamento. Durante i lavori, potrebbero verificarsi temporanei disagi agli utenti degli sportelli. Si invita la clientela a pianificare eventuali appuntamenti tenendo presente le modifiche temporanee, con l'obiettivo di garantire un servizio efficiente e sicuro al ritorno alla normalità.

Disagi in vista per gli utenti degli sportelli di Poste Italiane a Nova Milanese. Sono iniziati infatti i lavori all'ufficio di via Fiume 5, interessato da alcuni interventi di manutenzione per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'accoglienza. La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato all'ufficio postale di Desio, in via Galli 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, dotato di Atm Postamat fruibile 24 ore su 24, lo sportello automatico che consente di effettuare numerose operazioni quali prelievo di contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

