Verona Lazio Sarri | Taylor? E’ la prima volta che butto un calciatore dentro dal primo allenamento | questo la dice lunga…

In vista della partita tra Verona e Lazio, Maurizio Sarri ha commentato l’inserimento di Taylor in squadra, sottolineando come questa sia la prima volta che lo utilizza fin dal primo allenamento. Le sue parole rivelano l’attenzione e la fiducia riposte nel nuovo acquisto, che potrebbe rappresentare una novità tattica per la squadra in questa stagione di Serie A.

Verona Lazio, Sarri nel pre partita svela: «Taylor? E’ la prima volta che butto un calciatore dentro dal primo allenamento.» Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per la 20ª giornata di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona Lazio, Sarri: «Taylor? E’ la prima volta che butto un calciatore dentro dal primo allenamento: questo la dice lunga…» Leggi anche: Per la prima volta dal 1990, nella Top 40 statunitense non ci sono brani rap (e c’entra Taylor Swift) Leggi anche: Israele dice addio allo stato d’emergenza per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lazio, i convocati per il Verona: Sarri mette in lista i nuovi acquisti Taylor e Ratkov; Lazio, i convocati di Sarri in vista del Verona: presenti Ratkov e Taylor; Verona-Lazio, Sarri: Qui ogni anno sembra l'anno zero. Su Taylor...; Lazio, Sarri con un tridente inedito e i nuovi Ratkov e Taylor. Le scelte per il Verona. Verona-Lazio, Sarri: "Qui ogni anno sembra l'anno zero. Su Taylor..." - È una violenza essere qui in questo momento per me e lo dirò a chi di dovere. laziopress.it

Verona-Lazio, Sarri: "una violenza essere qui per me. Su Taylor..." - Il tecnico della Lazio ha analizzato le sue scelte di formazione e altri aspetti legati ... laziopress.it

Lazio, Sarri su Taylor titolare: "Vi spiego la scelta. Lo conosco e..." - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport. lalaziosiamonoi.it

Serie A'da Hellas Verona - Lazio karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Fiorentina-Milan, Verona-Lazio, Inter-Napoli e Roma: le ultimissime - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.