Verona-Lazio 0-1 biancocelesti tornano alla vittoria dopo quasi un mese

La Lazio torna alla vittoria dopo quasi un mese, sconfiggendo il Verona per 1-0 in trasferta. La rete decisiva è un autogol di Nelsson al 79’. La partita si è svolta al Bentegodi, segnando un importante risultato per i biancocelesti nel campionato.

Dopo quasi un mese dall'ultima volta, la Lazio torna a riassaporare il gusto della vittoria e lo fa di nuovo in trasferta, in casa del Verona: al Bentegodi termina 0-1 con un autogol di Nelsson al 79'. Una partita in cui i tre punti erano fondamentali per entrambe le squadre, con gli scaligeri a caccia del colpaccio dopo quello solo sfiorato contro il Napoli. Le scelte dei tecnici e l'avvio di gara. Zanetti rilancia dal primo minuto Giovane per fare coppia con Orban, uscito galvanizzato dalla partita del Maradona. Sarri, invece, fa debuttare subito da titolare a centrocampo il nuovo arrivato Taylor, mentre in attacco spazio a un inedito tridente formato da Isaksen, Noslin e Cancellieri, vista l'assenza per squalifica di capitan Zaccagni.

