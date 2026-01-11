verona donna incinta trovata morta in appartamento a borgo nuovo

A Verona, nel quartiere Borgo Nuovo, è stata trovata senza vita una donna di 39 anni, di nazionalità keniota, in stato di gravidanza. La scoperta ha suscitato attenzione tra le autorità e la comunità locale, ancora in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Una donna di 39 anni, di nazionalità keniota e incinta, è stata trovata priva di vita in un appartamento del quartiere Borgo Nuovo a Verona. La scoperta è avvenuta oggi, dopo che l’uomo con cui la donna si frequentava da circa un anno e mezzo aveva lanciato l’allarme, preoccupato per non averla sentita nei giorni precedenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno aperto l’abitazione, seguiti dagli agenti delle Volanti della Questura e dalla Polizia scientifica insieme al medico legale. Da una prima analisi esterna del corpo non sono stati rilevati segni di violenza né tracce di effrazione nell’appartamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

