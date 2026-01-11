Verona donna incinta trovata morta in appartamento a Borgo Nuovo
A Verona, nel quartiere Borgo Nuovo, è stata trovata senza vita una donna di 39 anni, di nazionalità keniota, in stato di gravidanza. La scoperta ha suscitato attenzione tra le autorità e la comunità locale, ancora in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.
Una donna di 39 anni, di nazionalità keniota e incinta, è stata trovata priva di vita in un appartamento del quartiere Borgo Nuovo a Verona. La scoperta è avvenuta oggi, dopo che l’uomo con cui la donna si frequentava da circa un anno e mezzo aveva lanciato l’allarme, preoccupato per non averla sentita nei giorni precedenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno aperto l’abitazione, seguiti dagli agenti delle Volanti della Questura e dalla Polizia scientifica insieme al medico legale. Da una prima analisi esterna del corpo non sono stati rilevati segni di violenza né tracce di effrazione nell’appartamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Trovata morta nel suo appartamento di Verona una donna incinta
Leggi anche: Napoli, donna trovata morta in appartamento: non si esclude femminicidio
Condominio Mon Amour, al Teatro Nuovo arriva Giacomo (senza Aldo e Giovanni); Cade da moto sulla pista da motocross, grave ragazzina 14enne nel Vicentino.
Donna incinta trovata morta in casa, aveva 39 anni. A lanciare l'allarme il compagno che non la sentiva da giorni - Drammatica scoperta nel quartiere di Borgo Nuovo, a Verona, dove una donna incinta, una 39enne di nazionalità keniota, è ... msn.com
Donna incinta trovata morta in casa, aveva 39 anni: l'allarme dato dal compagno. «Non la sentiva da giorni» - Una donna di 39 anni è stata trovata priva di vita in un appartamento nel quartiere Borgo Nuovo, a Verona. msn.com
Tragedia in Borgo Nuovo, donna incinta trovata morta in casa - Tragedia in Borgo Nuovo a Verona: una donna incinta è stata trovata morta in casa, si indaga sulle cause della morte. veronaoggi.it
La Polizia di Stato di Verona ha arrestato una donna veronese di 36 anni, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto in via Ventur - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.