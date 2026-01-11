Vernazza verso Fiorentina-Milan | Il Diavolo ha una grande occasione però c’è un problema

Il giornalista Sebastiano Vernazza analizza la sfida tra Fiorentina e Milan, evidenziando come i rossoneri abbiano un'importante opportunità per rafforzare la loro posizione. Tuttavia, sottolinea anche alcune criticità che potrebbero influire sull'esito della partita e sul cammino del club nel mese di gennaio. Un approfondimento che offre uno sguardo equilibrato sulle prospettive dei rossoneri, senza esagerazioni o sensazionalismi.

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato anche di Fiorentina-Milan e delle aspettative per i rossoneri nel mese di gennaio. L'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

