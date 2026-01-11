Verissimo oggi domenica 11 gennaio | gli ospiti e le interviste

Oggi, domenica 11 gennaio, torna su Canale 5 l’appuntamento con Verissimo. La trasmissione propone interviste e approfondimenti con gli ospiti del momento, offrendo uno sguardo sulle storie e gli eventi più recenti. Un momento di intrattenimento e informazione che accompagna il pubblico nel weekend, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle notizie.

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 11 gennaio, su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. Nella puntata di oggi, in onda dalle 16, Silvia Toffanin accoglierà Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dal 12 gennaio alla guida, su Canale 5, della trentesima edizione di 'Zelig'. In studio, un attore dai mille volti: Christian .

Verissimo - Sabato 10 e domenica 11 gennaio, su Canale 5

Grazie per essere stati con noi oggi La nostra Silvia Toffanin vi aspetta DOMANI alle 16.00 con una super puntata domenicale di #Verissimo! - Make-up @laleti.makeup Hair @domehair Stylist @susanna_ausoni Look @ferraristyle @dolcegabbana - facebook.com facebook

