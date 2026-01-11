Verissimo Evelina Sgarbi sullo staff di Vittorio | Si muovono per letterine o minacce velate

Evelina Sgarbi ha commentato a Verissimo lo stato attuale dello staff di Vittorio, evidenziando un ambiente caratterizzato da comunicazioni ambigue, tra letterine e minacce velate. Con l’attesa dei periti, giudici e avvocati prevista per il 27 gennaio, si prospettano sviluppi importanti nel procedimento in corso. Questo quadro offre uno sguardo sulle dinamiche interne e le tensioni che accompagnano la vicenda giudiziaria.

Dopo la decisione del giudice, Evelina Sgarbi commenta a Verissimo cosa accadrà prossimamente: il 27 gennaio è sono attesi i periti, i giudici e gli avvocati.

