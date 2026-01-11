Verissimo Evelina Sgarbi non molla | Contenta ma perplessa per la decisione del giudice

Evelina Sgarbi torna a parlare a Verissimo, esprimendo preoccupazione per le condizioni di salute di suo padre, Vittorio Sgarbi. La figlia del critico d'arte ha condiviso il suo pensiero sulla situazione attuale, sottolineando come anche i familiari più stretti trovino difficile comprendere appieno la realtà. Un intervento che evidenzia la complessità di un momento delicato e la volontà di fare chiarezza.

Evelina Sgarbi non molla. Di nuovo ospite a Verissimo, la figlia di Vittorio Sgarbi ha raccontato pubblicamente la sua preoccupazione per le condizioni di salute e la lucidità del padre, spiegando come, allo stato attuale, la situazione non sarebbe chiara nemmeno ai familiari più stretti. Un’incertezza che ha spinto la giovane a intraprendere una battaglia legale, nel tentativo di ottenere tutele e informazioni mediche che, sostiene, le vengono negate. Evelina Sgarbi a Verissimo, come sta il padre Vittorio. Negli ultimi mesi Vittorio Sgarbi è apparso più volte in televisione. In particolare, la sua recente ospitata a Domenica In, dove ha presentato un nuovo libro, ha destato allarme: Sgarbi è apparso a molti visibilmente provato e, a tratti, poco lucido. 🔗 Leggi su Dilei.it

