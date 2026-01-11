Venezuela | liberato il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

Oggi in Venezuela è stato liberato Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano che era detenuto come prigioniero politico dal 30 settembre 2024. La sua liberazione rappresenta un evento importante nel contesto delle questioni relative ai diritti umani e alle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.

È stato liberato oggi in Venezuela Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano detenuto come prigioniero politico dal 30 settembre 2024. La notizia, priva al momento di conferme governative, è stata diffusa da Gonzalo Himiob, vicepresidente dell’ong Foro Penal, ed è stata rilanciata da diversi media internazionali. Secondo quanto riferito dall’organizzazione, la liberazione di Buzzetta Pacheco rientrerebbe nell’ultima tranche di provvedimenti di scarcerazione adottati dalle autorità venezuelane. In parallelo, non emergono invece novità sull’operatore umanitario italiano Alberto Trentini, per il quale non risultano al momento riscontri di rilascio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

