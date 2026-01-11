Venezuela | liberato il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

Oggi in Venezuela è stato liberato Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano che era detenuto come prigioniero politico dal 30 settembre 2024. La sua liberazione rappresenta un evento importante nel contesto delle questioni relative ai diritti umani e alle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.

È stato liberato oggi in Venezuela Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano detenuto come prigioniero politico dal 30 settembre 2024. La notizia, priva al momento di conferme governative, è stata diffusa da Gonzalo Himiob, vicepresidente dell’ong Foro Penal, ed è stata rilanciata da diversi media internazionali. Secondo quanto riferito dall’organizzazione, la liberazione di Buzzetta Pacheco rientrerebbe nell’ultima tranche di provvedimenti di scarcerazione adottati dalle autorità venezuelane. In parallelo, non emergono invece novità sull’operatore umanitario italiano Alberto Trentini, per il quale non risultano al momento riscontri di rilascio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Venezuela: liberato il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco Leggi anche: Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco Leggi anche: Biagio Pilieri, chi è il giornalista e politico italo-venezuelano liberato a Caracas La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le prime liberazioni di prigionieri politici stranieri in Venezuela; Chi sono i prigionieri politici liberati finora in Venezuela; Alberto Trentini, Venezuela annuncia liberazione di detenuti stranieri e l'Italia spera per il cooperante; Venezuela: liberato nella notte il giornalista Biagio Pilieri. Le prime immagini. Venezuela: liberato il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco - È stato liberato oggi in Venezuela Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo- thesocialpost.it

Ho appena parlato al telefono con Biagio Pilieri, italiano detenuto in Venezuela che è stato liberato stanotte. È in buone condizioni ed è già assistito dalla nostra sede diplomatica a #Caracas. È uno dei 4 detenuti di cui avevo espressamente fatto menzione al x.com

Il governo venezuelano ha liberato Luigi Gasperin, Mario Burlò e il giornalista Biagio Pilieri. Ancora attesa per Alberto Trentini. di Eugenio Vittorio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.