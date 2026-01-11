Venezia spumeggiante I granata ci provano Ma serviva un capolavoro

La partita tra Reggiana e Venezia si conclude con una vittoria degli ospiti per 3-1. La squadra veneta ha mostrato maggiore determinazione, riuscendo a capitalizzare le occasioni e a conquistare i tre punti. La Reggiana ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare la rete che avrebbe potuto riaprire il match. Un confronto equilibrato, ma deciso dagli episodi e dalla lucidità degli avversari.

REGGIANA 1 VENEZIA 3 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti (35' st Sampirisi), Rozzio, Quaranta; Libutti (1' st Novakovich), Reinhart, Charlys (35' st Belardinelli), Bozzolan (28' st Tripaldelli); Rover (40' st Contè), Portanova; Girma. A disp.: Seculin, Enza, Vallarelli, Suarez, Lepri, Mendicino. Allenatore: Dionigi VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Kike Perez (46' st Lella), Busio, Doumbia, Sagrado (37' st Pietrelli); Yeboah (46' st Casas), Adorante (27' st Venturi). A disp.: Grandi, Korac, Haps, Fila, Compagnon, Duncan, Bohinen, Sidibè. Allenatore: Stroppa Arbitro: Turrini di Firenze (Garzelli di Livorno e Santarossa di Pordenone - 4° Ufficiale Migliorini di Verona – Var Volpi di Arezzo e Meraviglia di Pistoia)

Reyer Venezia spumeggiante in EuroCup: sconfitto il Neptunas @Sportando x.com

Concerto di Capodanno a Lecco il 1° gennaio 2025 Musica spumeggiante tra Vienna e Venezia con l’Orchestra di Bellagio e del lago di Como INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE INFOPOINT LECCO, Piazza XX Settembre 23, Lecco Tel: 0341/481485 - facebook.com facebook

