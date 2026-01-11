Il mercato cambia costantemente, ma la nostra attenzione rimane focalizzata sull’innovazione e sulla continuità. Come già dimostrato in passato, siamo pronti a anticipare le tendenze e a proporre soluzioni efficaci, mantenendo sempre un approccio sobrio e professionale. La nostra esperienza ci permette di affrontare le sfide con chiarezza, garantendo stabilità e affidabilità per il futuro.

"Il mercato? Lo dico una volta per tutte. Noi, come già accaduto quest’estate, abbiamo già anticipato quello che sono le idee e le cose da fare. Dò il benvenuto a De Luca e Laidani che sono gli acquisti ufficiali, De Luca è un giocatore top in questa categoria, tra l’altro lo conosco molto bene perchè tra l’altro giocava con mio figlio nelle giovanili del Toro, Laidani è invece un prospetto ideale da affiancare a Chichizola e agli altri portieri ed è un investimento per il futuro. Io non solo sono contento, sono contentissimo dei giocatori che ho a disposizione, non mi occupo di mercato. L’unica cosa che mi interessa ora è la partita di Padova, tutti i ragazzi si sono allenati molto bene e ho rivisto la freschezza mentale di inizio anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vedo la stessa freschezza degli inizi"

Leggi anche: Biasin critico: «Juve, cambi allenatore ma c’è sempre la stessa confusione. E ora vedo anche questo rischio»

Leggi anche: Casadei carica i suoi prima di Juve Torino: «Sappiamo il valore del derby della Mole, non vedo l’ora che inizi». Il messaggio di sfida a Spalletti è chiarissimo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vedo la stessa freschezza degli inizi.

"Vedo la stessa freschezza degli inizi" - Noi, come già accaduto quest’estate, abbiamo già anticipato quello che sono ... ilrestodelcarlino.it