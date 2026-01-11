Vasco Rossi | De André mi ha cambiato la vita e insegnato a sfidare i miei maestri

Vasco Rossi ha spesso condiviso il suo rispetto per Fabrizio De André, considerandolo una figura fondamentale nella sua crescita artistica e personale. Ricorda come il cantautore genovese gli abbia insegnato l’importanza di mettere in discussione i propri modelli e di cercare sempre nuove prospettive. Questa testimonianza sottolinea il valore dell’ispirazione e del confronto nel percorso di un artista, evidenziando l’eredità di De André nel mondo della musica italiana.

Vasco Rossi ricorda Fabrizio De André nel giorno dell’anniversario della scomparsa - Vasco Rossi ricorda Fabrizio De André: “È stato il mio Nobel personale e un punto di riferimento per la mia musica e il mio pensiero”. msn.com

Vasco Rossi: «Fabrizio De André mi ha insegnato a mettere in discussione i maestri» - Il rocker racconta il primo incontro «sacro», la soggezione («stavo per inginocchiarmi») e che ha rappresentato «il mio Nobel». rollingstone.it

