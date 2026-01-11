Vasco Rossi | De André mi ha cambiato la vita e insegnato a sfidare i miei maestri
Vasco Rossi ha spesso condiviso il suo rispetto per Fabrizio De André, considerandolo una figura fondamentale nella sua crescita artistica e personale. Ricorda come il cantautore genovese gli abbia insegnato l’importanza di mettere in discussione i propri modelli e di cercare sempre nuove prospettive. Questa testimonianza sottolinea il valore dell’ispirazione e del confronto nel percorso di un artista, evidenziando l’eredità di De André nel mondo della musica italiana.
Vasco Rossi ricorda Fabrizio De André: maestro e punto di riferimento, gli insegnò anche la libertà di criticare i propri maestri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fiorella Mannoia: «Siamo tutti anime salve. FabrizioDe André mi ha cambiato la vita. Ivano Fossati è parte della mia formazione»
Leggi anche: Roberto Baggio: “La rapina in casa mi ha cambiato la vita. Ho deciso che i miei figli dovevano sapere”
Vasco Rossi ricorda Fabrizio De André: "Sei stato il mio Nobel" - Vasco Rossi ha voluto ricordare con un lungo post su Instagram il suo incontro con Fabrizio De André, nell'anniversario della scomparsa dell'artista . ondarock.it
Vasco Rossi ricorda Fabrizio De André nel giorno dell’anniversario della scomparsa - Vasco Rossi ricorda Fabrizio De André: “È stato il mio Nobel personale e un punto di riferimento per la mia musica e il mio pensiero”. msn.com
Vasco Rossi: «Fabrizio De André mi ha insegnato a mettere in discussione i maestri» - Il rocker racconta il primo incontro «sacro», la soggezione («stavo per inginocchiarmi») e che ha rappresentato «il mio Nobel». rollingstone.it
Buona sera a tutti Vasco Rossi - Bollicine #discodelgiorno - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.