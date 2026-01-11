Vanoli prima di Fiorentina-Milan | Troviamo una squadra forte fisica che non perde da agosto

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha commentato prima della sfida contro il Milan. Ha sottolineato come i rossoneri siano una squadra forte e fisicamente intensa, che non ha subito sconfitte da agosto. La partita, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025-2026, si giocherà alle 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Paolo Vanoli, allenatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia tutto. Fullkrug, Jashari e Ricci titolari. Leao, Modric e Rabiot in panchina - Le scelte di Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri per la sfida dello stadio Artemio Franchi, valida per la 20esima giornata di campionato. eurosport.it

Paolo Vanoli allo stato attuale rimane sulla panchina della Fiorentina. La squadra e la dirigenza sono in ritiro al Viola Park, come già accaduto in questa stagione (anche prima della gara contro il Verona, post-Conference). Sono ore di riflessione, su tutto. La F x.com

