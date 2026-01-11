Vanessa Incontrada la gravidanza il body shaming il dimagrimento e il nuovo taglio di capelli | Sui giornali mi chiamavano ?la balena?

Vanessa Incontrada, in attesa del suo secondo figlio, affronta temi come la gravidanza, il body shaming e il percorso verso il benessere. In una intervista a Verissimo con Claudio Bisio, con sincerità e ironia, ripercorre esperienze passate, tra cui i commenti sui media e il cambiamento del suo aspetto, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e le sfide quotidiane.

