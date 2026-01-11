Vanessa Incontrada la gravidanza il body shaming il dimagrimento e il nuovo taglio di capelli | Sui giornali mi chiamavano ?la balena?
Vanessa Incontrada, in attesa del suo secondo figlio, affronta temi come la gravidanza, il body shaming e il percorso verso il benessere. In una intervista a Verissimo con Claudio Bisio, con sincerità e ironia, ripercorre esperienze passate, tra cui i commenti sui media e il cambiamento del suo aspetto, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e le sfide quotidiane.
Sarà un momento di risate e vecchi ricordi l?intervista di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Verissimo. Domenica 11 gennaio 2026, nello studio di Silvia Toffanin, i due conduttori. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Vanessa Incontrada: il cambiamento fisico grazie a boxe, natura e body positivity
Leggi anche: Kate Winslet e il body shaming: "Mi hanno consigliato di accontentarmi delle parti da 'ragazza grassa'"
Vanessa Incontrada, chi è: carriera, body shaming dopo la gravidanza/ “Rovinato un momento speciale…” - Chi è Vanessa Incontrada, conduttrice storica di Zelig: la carriera tra moda e piccolo schermo e il calvario del body shaming. ilsussidiario.net
Intervista doppia ai nostri conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, come non amarli #Zelig festeggia 30 anni, da lunedì 12 gennaio su Canale 5! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.