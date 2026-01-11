Vanessa Incontrada a Verissimo | Sposerò il mio Rossano alla fine dell’estate

Vanessa Incontrada è stata ospite a Verissimo, dove ha condiviso alcuni progetti futuri e dettagli della sua vita personale. Tra gli argomenti trattati, ha annunciato il suo matrimonio con Rossano, previsto per la fine dell’estate. L’attrice e presentatrice ha parlato anche del suo ritorno in televisione per celebrare i 30 anni di Zelig, insieme a Claudio Bisio, e del suo rapporto con i figli.

Vanessa Incontrada tornerà presto in tv per celebrare i 30 anni di Zelig insieme a Claudio Bisio. In vista dell'importante appuntamento, i due artisti sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontandosi a 360 gradi: dal rapporto professionale che li lega all'amore per i figli, Claudio e Vanessa non si sono risparmiati. E, tra una battuta e l'altra, l'ex modella ha rivelato anche qualche particolare sul suo imminente matrimonio. Il matrimonio di Vanessa Incontrada. Vanessa Incontrada ha rivelato qualche mese fa di aver accettato la proposta di matrimonio del compagno Rossano Laurini: i due, che sono anche genitori del piccolo Isal, si erano allontanati per alcuni anni, salvo poi riscoprirsi più innamorati di prima.

